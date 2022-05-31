الفيصل يدشن مشروع إجابة السائلين عبر الروبوت وبلغات عدّة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم ,مشروع إجابة السائلين عبر الروبوت وبلغات عدّة .

واستمع لشرح عن عمل هذه الروبوتات، التي تعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، كل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.

ويدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة وهي: اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا, كما يحتوي على شاشة (21 بوصة ) تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي. فيما يحتوي الروبوت على (4) عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة وتسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي وبسرعة 5 جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعالي للبيانات.

وأكد =الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الرئاسة سخرت التقانة الحديثة في تطوير منظومة خدماتها تحقيقًا لتوجيهات القيادة وإبراز الدور الكبير الذي تبذله الدولة في العناية الفائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.