تغريم مشهورة في اليوم العالمي لمكافحة التدخين

ضبطت وزارة التجارة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مخالفة لأحد الحسابات المثيرة لوقوعها بعدد من المخالفات التي رصدت عليها ضمن الرصد المشترك بين الهيئة ووزارة التجارة، وذلك بتغريم صاحبة الحساب 400 ألف وهي زائرة عربية والتعميم بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها.

وقامت الهيئة برصد مخالفات عدة على صاحبة الحساب كان من ضمنها مخالفة نظام مكافحة التدخين ونظام مخالفة التجارة الإلكترونية وممارسة العمل التجاري بدون رخصة ومخالفة لنظام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وصدرت الهيئة على الحساب بعد رصده إعلان للترويج لمحل بيع التبغ وإصدار المخالفة في اليوم العالمي لمكافحة التبغ والذي يوافق 31 مايو.

وجاء بيان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ضمن الرصد المشترك مع وزارة التجارة والجهات المختصة أصدرت الهيئة غرامة بقيمة 400 ألف ريال على زائرة عربية وتعميمًا بعدم التعامل معها او الاعلان لديها لمخالفتها نظامي الاعلام المرئي والمسموع ومخالفتها التجارة الإلكترونية حيث رصدت الهيئة مخالفة لنظام الاعلام المرئي والمسموع ومخالفة لنظام مكافحة التدخين ومخالفة لنظام التجارة الإلكترونية وممارسة العمل التجاري بدون رخصة، كما أن الإجراءات المتخذة بإحالة المعلنة والمنشأة التجارية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية والتعميم بمنع التعامل مع المعلنة وغرامة بقيمة 400 ألف ريال من لجنة الالتزام.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصدر كأول مرة قرارًا بمنع التعامل مع احد الحسابات المؤثرة على وسائل التواصل «سناب شات» كأحد الحلول لمنع مخالفات اصحاب الحسابات المؤثرة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها خصصت في كل مكان يوم 31 مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.