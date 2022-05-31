نوبكو تُدشِّن المرحلة النهائية لمشروع نقل الخدمات اللوجستية لمستشفيات القوات المسلحة بالجنوب

في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الدفاع، دشّنت شركة نوبكو المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المرحلة النهائية من تنفيذ مشروع "خدمات التخزين والنقل والتوزيع للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بالمنطقة الجنوبية"، والذي يهدف لتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من المستودعات المركزية لنوبكو بالمنطقة الجنوبية.

ويأتي تدشين هذه المرحلة ضمن اتفاقية الدعم اللوجستي ومستوى أداء الخدمات التي وقعتها شركة نوبكو مع الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، لتقديم الخدمات اللوجستية للمستشفيات العسكرية بكافة مناطق المملكة. وتم خلال حفل التدشين استعراض مراحل تنفيذ مشروع الدعم اللوجستي وفقاً لاتفاق الطرفين، على أن تتولى نوبكو توفير خدمات التخزين والنقل والتوزيع للأدوية والمستلزمات الطبية من مستودعاتها بالمنطقة الجنوبية بأعلى معايير الجودة وذلك لضمان سرعة الإمداد وسلامته.

وثمنت نوبكو دور شركائها الاستراتيجيين في القطاع الصحي الحكومي وتعاونهم المستمر مع الشركة لرفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات القطاع بمختلف مناطق المملكة، مشيرة للأنظمة الحديثة المتخصصة والتقنيات المستخدمة في إدارة سلاسل الإمداد الطبية والتي تتيح متابعة التخزين الطبي والنقل بشكل آني، وبآليات رقابة دقيقة تعزز الشفافية وتضمن وصول الإمداد بسرعة وجودة عالية تحقق الوفرة.

وأكدت نوبكو بهذه المناسبة، تسخير خبراتها في تنظيم إجراءات توفير الاحتياجات الطبية من خلال الشراء الموحد، وتوحيد أدلة للبنود الطبية، وتوفيرها بأقل التكاليف عن طريق إنشاء قنوات اتصال وشراكات داعمة تزيد فعالية سلاسل الإمداد. كذلك مواصلة مساعيها لتمكين القطاع الصحي الحكومي ليسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي المخصص للشراء الطبي الحكومي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وتطلعاتها لبناء مجتمع حيوي ينعم بجودة الحياة.

يُذكر أن نوبكو تأسّست بهدف توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية عن طريق نظام الشراء الموحد لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية، إضافة إلى عمليات النقل والتخزين بجودة وكفاءة عالية، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.