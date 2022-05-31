اخبار الخليج – زينة جاسم تستعرض منجزاتها البلدية.. وتؤكد: المزيد قادم

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت عضو المجلس البلدي في المنطقة الشمالية ممثل الدائرة السابعة زينة جاسم على أن المصالح الاجتماعية تشكل أولوية في عملنا البلدي ويتجسد ذلك في المشاريع التي تم إنجازها في الدائرة السابعة في الشمالية، جاء ذلك تزامناً مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الخامس من الدورة البلدية 2018 – 2022، وأشارت جاسم إلى إن نصيب الدائرة من المشاريع الخدمية واعمال البنية التحتية، التي رفعت الى الجهات المختصة وفق خطة عمل متكاملة مجدوله زمنياً اقترنت بما تم اعتماده من ميزانيات سنوية ، حيث إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قد أدرجت على ميزانية 2021-2022م عدد من المشاريع في سابعة الشمالية.

ونوهت ممثل الدائرة السابعة إلى أن المشاريع تنقسم إلى مشاريع تابعة إلى وزارة الأشغال ومشاريع تابعة إلى البلديات، وتتمثل مشروع توسعة شارع الجنبية إلى طريق مزدوج مكون من 3 مسارات لكل اتجاه وتطوير كافة التقاطعات وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار مع توفير أرصفة جانبية للمشاة، ومشروع رصف الطرق الترابية في منطقة الجنبية (الجزء الشمالي) بمجمع 575 من خلال إنشاء الطريق 7542 والطرق المحيطة ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي لخدمة ما يقارب 175 وحدة سكنية، ويتم العمل في الفترة الحالية وايضا طرحت المناقصة الخاصة للجزء الجنوبي لنفس المجمع المذكور، ومشروع تأهيل شارع زيد بن عميرة بدأ من دوار سوق واقف إلى دوار كرزكان الذي يتم بدء العمل في إنجازه في الوقت القريب، وكذلك رصف الطرق الترابية في الجزء الجنوبي في مجمع 575 والتي تضم شبكة تصريف مياه الأمطار وإنشاء المرتفعات لتخفيف السرعة وتحسين مستوى الإنارة ووضع العلامات الإرشادية واعمال التشجير والصرف الصحي وقد تم طرح المناقصة خلال الشهر الحالي.

وقالت زينه جاسم الى أنه جاري العمل على التحضير لمشروع التنمية الحضرية في الجنبية والمتمثل في حديقة بوابة سار وإن المساحة الكلية للمشروع تبلغ 2.752 متر مربع ومساحة التشجير 1.312 متر مربع أي بنسبة 51% وسيتم زراعة أكثر من 200 شجرة من إشجار الظل دائمة الخضرة وإشجار الفاكهة وممشى، وتشجير شارع 62 بوري بإشجار الظل بطول 700 متر وتم البدء بالعمل، وتأهيل حديقة دمستان القائمة حيث إنتهى العمل من انشاء ملعب كرة السلة ضمن مبادرة 100 ملعب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وإن الأعمال المتبقية سوف تنفذ من قبل الجهاز التنفيذي وتشمل تمديد خطوط ري جديدة واستبدال التربة والاسمدة واعادة تشجير محيطها وتوفير الكراسي الاسمنتية ، وتزويدها بألعاب الاطفال والالعاب الرياضية وزراعة الاحواض المبنية ، وصيانة انارة وكهرباء الحديقة وتركيب اللوحات الارشادية.

وعلى صعيد آخر أكدت العضو البلدي على أنه تم الانتهاء من عمل قنوات تصريف مياه الإمطار بالقرب من مسجد الإمام السجاد (ع) وماتم الأمام الباقر (ع) بقرية بوري ورصف الطريق وذلك من أجل حل مشكلة تجمع مياه الإمطار على مدى سنوات سابقة.

وقالت ممثل الدائرة السابعة أنه تم تأهيل مدخل بوري مع قيام الوزارة سابقا بتعديل الأرصفة أمام المحلات على ذات الشارع، وتنفيذ عدد من المواقف في منطقه بوري والجنبية والقرية ودمستان تمثلت في مواقف جامع الرسول في بوري وكذلك تخطيط المواقف الخاصة بالمحلات بالقرب من دوار بوري، و الانتهاء من مواقف مجمع الجنبية سكوير خدمه لأهالي المنطقة والانتهاء من مواقف الإمام الحسن المجتبى وغيرها من المواقف داخل المناطق.

واختتمت زينه جاسم تصريحها بالتأكيد على أن هناك حزمة من المشاريع التي تضمنتها خطه الوزارة لميزانية 2021/2022 وفي انتظار طرحها وتشمل تطوير شارع 27 بمنطقة الجنبية، إنشاء طريق رابط بين شارع ولي العهد والطريق الشرياني الغربي على طريق 1409 بمجمع 1014 في الهملة، ممشى القرية في مجمع 551 والملاصقة لحديقة القرية، مشروع إنشاء خط صرف صحي رئيسي لتوصيل بوري والهملة.