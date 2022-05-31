محمد بن مسعود - الدمام - بعدما خلعت النقاب والحجاب .. شاهد نصرة الفنانة الحربي بإطلالة جديدة : ” الحمد لله النتيجة خيال”

نشرت الفنانة نصرة الحربي مقطع فيديو ظهرت خلاله بلوك جديد لشعرها في أحدث إطلالة لها بعد خلعها للحجاب قبل أيام. وظهرت خلال فيديو عبر سناب شات جمعها بابنها، وبدا شعرها أملس بالكامل. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : كما نشرت فيديو على تويتر بلوك جديد، وأرفقته بتعليق :”دائما الخوف من الشي يعظمه عشان كذا أنا اليوم قررت أكسر الخوف وأسوي إجراء خلاني أصير مبسووووطة الحمد لله النتيجة طلعت خيال، ايش اللي عملته”.

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