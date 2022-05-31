السعوديه أمير الشرقية يُكرم محافظ الأحساء السابق

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الإمارة أمس الأول (الإثنين)، محافظ الأحساء سابقاً الأمير بدر بن محمد بن جلوي.

وقدم أمير المنطقة الشرقية الشكر للأمير بدر بن محمد بن جلوي على ما قدمه من جهود للأحساء التي تعد إحدى المحافظات المهمة في المنطقة، كما هنأ الأمير سعود بن طلال بتعيينه محافظا للأحساء، سائلاً الله له التوفيق.

من جهته قدم الأمير بدر شكره وتقديره للقيادة على اهتمامها بكل ما يخدم الوطن والمواطن، ولأمير الشرقية ونائبه على ما لقيه من دعم ومساندة طيلة فترة تكليفه محافظاً للأحساء، وللأهالي على كل ما قدموه لتنمية وتطوير المحافظة وتحقيق تطلعات القيادة، ولجميع الجهات الحكومية في المحافظة على تعاونهم ومساندتهم التي كان لها الأثر البالغ في كل ما تحقق من إنجازات.