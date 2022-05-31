محمد بن مسعود - الدمام - ساحرة تصعق كل رجال الشرطة باعترافات صادمة لا تخطر على البال .. والمفاجأة في جنسيتها ( فيديو )
قبضت السلطات الاماراتية على ساحرة شريرة تمارس الدجل والسحر وتدعي انها تستطيع ان تفعل ما لا يقدر عليه الا رب العالمين.
وادعت الساحرة انها تستطيع خداع ضعاف النفوس بتحقيق كل امالهم وتطلعاتهم في سبيل الحصول على اموال طائلة من الاشخاص الذين توقعهم في حبائلها .
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وكشفت الساحرة ان اكثر ضحايها من النساء ، ولكن هذا لا يعني ان الرجال لا يقعون في فخها والشرك الذي تعده لهم من خلال السحر الذي تمارسه على الجميع .
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