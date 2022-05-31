الأرصاد: استمرار الأتربة المثارة على الشرقية حتى الـ 1 صباحاً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

نبّه المركز الوطني للأرصاد من الأتربة المثارة التي يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على عدد من المحافظات والمراكز بالشرقية.

وأوضح أن الحالة تشمل الأحساء، الخبر الجبيل، الدمام، القطيف، بقيق، رأس تنورة، الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا”.

وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 من صباح غد الأربعاء.