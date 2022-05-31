شكرا لقرائتكم خبر عن «المرئي والمسموع»: إيقاف ممارسة إعلان «التبغ» وتغريمها بـ400 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع زائرة من جنسية عربية مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والمرتبطة بضوابط العمل التجاري والإعلاني، وأصدرت تعميمًا بإيقافها عن ممارسة الإعلان في المملكة

وتغريمها بـ400 ألف ريال، لممارستها العمل دون ترخيص, كما ضبطت وزارة التجارة المنشأة المخالفة التي أُعلِن لها وأوقعت عليها العقوبات النظامية.

وخالفت الزائرة العربية أنظمة عدة، منها: نظام الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام مكافحة التدخين من خلال ممارسة العمل الإعلاني دون ترخيص، ونشرها مقاطع وتغطيات إعلانية عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي روجت من خلالها لمنتجات التبغ والدخان، التي تنص الأنظمة واللوائح على الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عنها وعن منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أُحِيلت المخالفة للجنة النظر في عقوبات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية عليها وعلى المنشأة التجارية لارتكابهما مخالفة الترويج لمنتجات التبغ في الإعلان الإلكتروني المنصوص قطعًا على منعها والتحذير من التسويق لها.

وأصدرت الهيئة تعميمًا بعدم التعامل مع المعلنة أو الإعلان لديها والإشعار بإيقاف الزائرة عن ممارسة الإعلان في المملكة أو المحتوى الموجه للجمهور السعودي. وتؤكد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة على وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وما ينص عليه نظام التجارة الإلكترونية.