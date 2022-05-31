محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – أبل‭ ‬والحطاب‭ ‬يشاركان‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬افتراضي‭ ‬برلماني‭ ‬حول‭ ‬التواصل‭ ‬وإشراك‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬البرلمان

كانت هذه تفاصيل خبر هل سيتم فرض غرامة على غير الملتزمين بتسوير الأراضي؟.. متحدث«أمانة جدة» يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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