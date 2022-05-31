اخبار الخليج – القس‭ ‬هاني‭ ‬عزيز‭: ‬البحرين‭ ‬نموذج‭ ‬فريد‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬واحترام‭ ‬معتقدات‭ ‬الآخر

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد القس هاني عزيز خادم الكنيسة الإنجيلية الوطنية رئيس جمعية البيارق البيضاء على هامش أعمال مؤتمر (توسعة الأفق.. حرية الدين والمعتقد) الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي تحت رعاية كريمة سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بما تمثله مملكة البحرين من نموذج فريد يحتذى في التعايش واحترام معتقدات الآخر وحرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع.
وأكد أن مملكة البحرين كانت على الدوام عنواناً بارزاً للسلام والتسامح وقبول الآخر، في ظل قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله حيث فتحت ذراعيها لأبنائها والمقيمين فيها بكل الحب والخير، ووفرت الحياة الكريمة للجميع.
وأضاف أن جلالته عزز دعائم التعايش السلمي وحرية الأديان واحترام الآخر، خصوصاً أن الحريات الدينية مكفولة في ميثاق العمل الوطني والدستور والذي يعد أساس التشريع، مشيراً إلى أن المؤتمر يحتضن العديد من المؤسسات المحلية وممثلي المجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي بهدف ترسيخ أسس حوار منظم لتعميق الفهم المشترك لحرية الأديان والمعتقدات، والارتقاء بالتعاون الإنساني على مبادئ التعددية والتنوع لتعزيز احترام حرية الأديان والمعتقدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأعرب القس عن تطلعه بأن يكون هذا المؤتمر سنوياً، مشيراً إلى الانطباعات الإيجابية لدى ممثلي الاتحاد الأوروبي عن التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة في المملكة القائم على التسامح والتعايش السلمي وتقبل الآخر في ظل تنوع الثقافات والعقائد والمذاهب والأعراق كنموذج ملهم لدول العالم.
وأردف أن المؤتمر سوف يساهم بترسيخ الصورة الحقيقة عن التعايش السلمي في مملكة البحرين، وسوف يقوم بتعزيز الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي لنشر فكر السلام وتعايش الأديان مع الأخذ بمملكة البحرين كنموذج واقعي في الحرية الدينية والتعددية.
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