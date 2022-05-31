اخبار الخليج – القس‭ ‬هاني‭ ‬عزيز‭: ‬البحرين‭ ‬نموذج‭ ‬فريد‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬واحترام‭ ‬معتقدات‭ ‬الآخر

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد‭ ‬القس‭ ‬هاني‭ ‬عزيز‭ ‬خادم‭ ‬الكنيسة‭ ‬الإنجيلية‭ ‬الوطنية‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البيارق‭ ‬البيضاء‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ (‬توسعة‭ ‬الأفق‭.. ‬حرية‭ ‬الدين‭ ‬والمعتقد‭) ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمه‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بما‭ ‬تمثله‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نموذج‭ ‬فريد‭ ‬يحتذى‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬واحترام‭ ‬معتقدات‭ ‬الآخر‭ ‬وحرية‭ ‬ممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬للجميع‭. ‬

‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬عنواناً‭ ‬بارزاً‭ ‬للسلام‭ ‬والتسامح‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬حيث‭ ‬فتحت‭ ‬ذراعيها‭ ‬لأبنائها‭ ‬والمقيمين‭ ‬فيها‭ ‬بكل‭ ‬الحب‭ ‬والخير،‭ ‬ووفرت‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬للجميع‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬جلالته‭ ‬عزز‭ ‬دعائم‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬وحرية‭ ‬الأديان‭ ‬واحترام‭ ‬الآخر،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬الحريات‭ ‬الدينية‭ ‬مكفولة‭ ‬في‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والدستور‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أساس‭ ‬التشريع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يحتضن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬وممثلي‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بهدف‭ ‬ترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬حوار‭ ‬منظم‭ ‬لتعميق‭ ‬الفهم‭ ‬المشترك‭ ‬لحرية‭ ‬الأديان‭ ‬والمعتقدات،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬الإنساني‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬التعددية‭ ‬والتنوع‭ ‬لتعزيز‭ ‬احترام‭ ‬حرية‭ ‬الأديان‭ ‬والمعتقدات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬القس‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬سنوياً،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الانطباعات‭ ‬الإيجابية‭ ‬لدى‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عن‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬وتقبل‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تنوع‭ ‬الثقافات‭ ‬والعقائد‭ ‬والمذاهب‭ ‬والأعراق‭ ‬كنموذج‭ ‬ملهم‭ ‬لدول‭ ‬العالم‭. ‬

‭ ‬وأردف‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سوف‭ ‬يساهم‭ ‬بترسيخ‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقة‭ ‬عن‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وسوف‭ ‬يقوم‭ ‬بتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لنشر‭ ‬فكر‭ ‬السلام‭ ‬وتعايش‭ ‬الأديان‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كنموذج‭ ‬واقعي‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬الدينية‭ ‬والتعددية‭.‬