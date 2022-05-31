اخبار الخليج – الشوري‭ ‬جواد‭ ‬عبدالله‭: ‬المؤتمر‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬واضحة‭ ‬وحقيقة‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حريات‭ ‬دينية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬عبدالله‭ ‬حسين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أهمية‭ ‬مؤتمر‭ (‬توسعة‭ ‬الأفق‭.. ‬حرية‭ ‬الدين‭ ‬والمعتقد‭) ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وتسليطه‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الأديان‭ ‬واحترام‭ ‬المعتقدات‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالته‭ ‬تعتز‭ ‬بالتنوع‭ ‬والتعددية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الجامعة‭ ‬كمصدر‭ ‬قوة‭ ‬امتازت‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العصور‭.‬

وأوضح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ – ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اعمال‭ ‬المؤتمر‭- ‬بأن‭ ‬تاريخ‭ ‬الحضارات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬نشأت‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬عصور‭ ‬مختلفة‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الانفتاح‭ ‬الحضاري‭ ‬العريق‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬سمة‭ ‬متأصلة‭ ‬ومتجذرة‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬القائمة،‭ ‬وليست‭ ‬فكراً‭ ‬حداثياً‭ ‬مفتعلاً‭ ‬أو‭ ‬مبتكراً،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬بلد‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬بامتياز‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬واضحة‭ ‬وحقيقة‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حريات‭ ‬دينية‭ ‬كبيرة‭ ‬تتميز‭ ‬بها،‭ ‬منوهاً‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬نموذج‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬المتعدد‭ ‬الثقافات‭ ‬والمذاهب‭ ‬والأديان،‭ ‬حيث‭ ‬تجد‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬واحد‭ ‬كنيسة‭ ‬وجامعاً‭ ‬ومعبداً،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرية‭ ‬ممارسة‭ ‬العقيدة‭ ‬الدينية‭ ‬بسلام‭ ‬على‭ ‬أرضها‭.‬