اخبار الخليج – الشوري‭ ‬جواد‭ ‬عبدالله‭: ‬المؤتمر‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬واضحة‭ ‬وحقيقة‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حريات‭ ‬دينية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد السيد جواد عبدالله حسين عضو مجلس الشورى أهمية مؤتمر (توسعة الأفق.. حرية الدين والمعتقد) الذي يقام تحت رعاية كريمة سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتسليطه الضوء على حرية الأديان واحترام المعتقدات والتعايش السلمي في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن مملكة البحرين بقيادة جلالته تعتز بالتنوع والتعددية في المجتمع في إطار الهوية البحرينية الجامعة كمصدر قوة امتازت به المملكة على مر العصور.
وأوضح عضو مجلس الشورى – في تصريح على هامش اعمال المؤتمر- بأن تاريخ الحضارات المختلفة التي نشأت على أرض مملكة البحرين عبر عصور مختلفة يؤكد أن الانفتاح الحضاري العريق في البحرين هو سمة متأصلة ومتجذرة في ثقافة الشعب البحريني القائمة، وليست فكراً حداثياً مفتعلاً أو مبتكراً، مما جعل من البحرين بلد التسامح والتعايش على المستوى العالمي بامتياز.
وقال إن المؤتمر يعكس صورة واضحة وحقيقة لما تتمتع به مملكة البحرين من حريات دينية كبيرة تتميز بها، منوهاً أن البحرين نموذج رائد في التعايش السلمي المتعدد الثقافات والمذاهب والأديان، حيث تجد في شارع واحد كنيسة وجامعاً ومعبداً، ما يؤكد حرية ممارسة العقيدة الدينية بسلام على أرضها.
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