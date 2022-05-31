اخبار الخليج – وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية روسيا لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

محمد بن مسعود - الدمام - عقد‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬اليوم‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف،‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الوزير‭ ‬الروسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وتدارس‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬وزيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬الطموحات‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وآخر‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬ومستجدات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقد‭ ‬عقد‭ ‬الوزيران‭ ‬مؤتمرًا‭ ‬صحفيًا‭ ‬أدلى‭ ‬فيه‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ببيان‭ ‬صحفي‭ ‬أوضح‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬استقبل‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف،‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬بدوام‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار‭.‬

وقال‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬بحثا‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬والتحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬حيث‭ ‬أكّد‭ ‬جلالةُ‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬حل‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الجارين‭ ‬وأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وعلى‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدولي،‭ ‬وضرورة‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الحوار‭ ‬والحلول‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وفق‭ ‬قواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬تنهي‭ ‬النزاع‭ ‬وتضمن‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬لكافة‭ ‬الأطراف‭ ‬وتحفظ‭ ‬حياة‭ ‬المدنيين‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬للاجئين‭ ‬والنازحين‭.‬

وأضاف‭ ‬إن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬أعرب‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

وقال‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬استقبل‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف،‭ ‬وبحث‭ ‬مع‭ ‬معاليه‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وفرص‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الراهنة،‭ ‬ومستجدات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭.‬

وتم‭ ‬التأكيد‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لاستكشاف‭ ‬مجالات‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭.‬

وأضاف‭ ‬سعادته‭ ‬أنه‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬الروسي‭ ‬مسار‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬مجالات‭ ‬أشمل،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬بحثا‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والقضايا‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬واليمن‭ ‬وسوريا‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭.‬

وقال‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬تجاه‭ ‬الدفع‭ ‬بالعملية‭ ‬السلمية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لحل‭ ‬النزاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

وأضاف‭ ‬سعادته‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬بحثا‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ومستجدات‭ ‬الجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬المفاوضات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتسوية‭ ‬سياسية‭ ‬تنهي‭ ‬النزاع‭ ‬وتعيد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬إلى‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭.‬

وقال‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إنه‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬الحلول‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬واستئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وإلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إحلال‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬الدائم‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والقارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار‭ ‬لصالح‭ ‬شعوبها،‭ ‬وضرورة‭ ‬فتح‭ ‬الممرات‭ ‬الآمنة‭ ‬للمدنيين‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬لهم،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬للاجئين‭ ‬والنازحين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬للقاء‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬مع‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والمباحثات‭ ‬المثمرة‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظهُ‭ ‬الله،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وروسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديقة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬مستمرين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬صالح‭ ‬ومنفعة‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬أنه‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬مثمرة‭ ‬مع‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬ناقشا‭ ‬خلالها‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المتنامية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وتدارسا‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والأوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬الحالية،‭ ‬والهدنة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬والوضع‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬والبرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بموقف‭ ‬المملكة‭ ‬المحايد‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬معاليه‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لزيادة‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬ولمزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬المستقبلية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬البلدان‭ ‬لزيادة‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الاستثماري‭ ‬بينهما،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالخطط‭ ‬الطموحة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‭ ‬مما‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬