اخبار الخليج – أبل‭ ‬والحطاب‭ ‬يشاركان‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬افتراضي‭ ‬برلماني‭ ‬حول‭ ‬التواصل‭ ‬وإشراك‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬البرلمان

محمد بن مسعود - الدمام - شارك‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حسن‭ ‬أبل،‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وسعادة‭ ‬النائب‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬الحطاب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬افتراضية‭ ‬بتعاون‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجتمع‭ ‬أغورا‭ ‬التنموي‭ ‬البرلماني‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬زووم‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬عرض‭ ‬التقرير‭ ‬البرلماني‭ ‬العالمي‭ ‬2022-‭ ‬حاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬المشاركة‭ ‬العامة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬–‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬الجاري‭.‬

وتناولت‭ ‬الفعالية‭ ‬مناقشة‭ ‬نتائج‭ ‬التقرير‭ ‬وتوصياته‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬العامة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إيجاد‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬والمجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بالوسائل‭ ‬المختلفة‭ ‬ومنها‭ ‬التواصل‭ ‬عبر‭ ‬اللقاءات‭ ‬المباشرة‭ ‬وإشراك‭ ‬الجمهور‭ ‬وذلك‭ ‬سعياً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل،‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الآراء‭ ‬والملاحظات،‭ ‬ونشر‭ ‬الثقافة‭ ‬البرلمانية‭ ‬والتعريف‭ ‬بالأعمال‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬الصالح‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬الفعالية،‭ ‬تبادل‭ ‬البرلمانيون‭ ‬المشاركين‭ ‬الخبرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والتجارب‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬حيث‭ ‬استفاض‭ ‬البرلمانيون‭ ‬في‭ ‬النقاش‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الاستفادة‭ ‬لرسم‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬تدفع‭ ‬نحو‭ ‬شراكة‭ ‬برلمانية‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬لتحقيق‭ ‬ما‭ ‬يصبو‭ ‬إليه‭ ‬الجميع‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬واطلاعهم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬مناقشته‭ ‬ومداولته‭ ‬داخل‭ ‬أروقة‭ ‬البرلمان،‭ ‬يرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬للمواطنين‭ ‬بالشأن‭ ‬البرلماني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬بمختلف‭ ‬شرائحه‭ ‬ومراحله‭ ‬العمرية،‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والناخبين‭ ‬ويعين‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بمهامهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬بطريقة‭ ‬أفضل‭ ‬واكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬وقياس‭ ‬اتجاهات‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬تجاه‭ ‬أبرز‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالتنمية‭ ‬والتقدم‭.‬