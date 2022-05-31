اخبار الخليج – أبل‭ ‬والحطاب‭ ‬يشاركان‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬افتراضي‭ ‬برلماني‭ ‬حول‭ ‬التواصل‭ ‬وإشراك‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬البرلمان

محمد بن مسعود - الدمام - شارك وفد الشعبة البرلمانية ممثلا في سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وسعادة النائب عبدالرزاق الحطاب عضو مجلس النواب، في ندوة افتراضية بتعاون مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مجتمع أغورا التنموي البرلماني عبر برنامج «زووم» تحت عنوان: عرض التقرير البرلماني العالمي 2022- حاضر ومستقبل المشاركة العامة، خلال الفترة من 30 – 31 مايو الجاري.
وتناولت الفعالية مناقشة نتائج التقرير وتوصياته بالإضافة إلى الاتجاهات الحالية والمستقبلية في المشاركة العامة، إضافة إلى التأكيد على أهمية إيجاد قنوات التواصل بين المجالس التشريعية والمجتمع وتعزيز التواصل بالوسائل المختلفة ومنها التواصل عبر اللقاءات المباشرة وإشراك الجمهور وذلك سعياً في تعزيز التواصل، والاستماع إلى الآراء والملاحظات، ونشر الثقافة البرلمانية والتعريف بالأعمال التشريعية والرقابية التي يقوم بها أعضاء البرلمان والتي تصب في الصالح وبما يحقق التطور والنماء في المجالات المختلفة.
وخلال الفعالية، تبادل البرلمانيون المشاركين الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب المعمول بها في مختلف الدول، حيث استفاض البرلمانيون في النقاش وتبادل الآراء التي تعزز الاستفادة لرسم خارطة طريق تدفع نحو شراكة برلمانية مع الجمهور لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.
كما تم التأكيد على أن التواصل المباشر مع كافة شرائح المجتمع المحلي، واطلاعهم بكل ما يتم مناقشته ومداولته داخل أروقة البرلمان، يرفع مستوى الوعي للمواطنين بالشأن البرلماني، إلى جانب المساهمة في تعزيز التواصل مع المجتمع بمختلف شرائحه ومراحله العمرية، وتنمية العلاقة المشتركة بين السلطة التشريعية والناخبين ويعين النواب على القيام بمهامهم وواجباتهم بطريقة أفضل واكثر كفاءة ، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، وتعزيز المشاركة السياسية وقياس اتجاهات الرأي العام تجاه أبرز الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالتنمية والتقدم.
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