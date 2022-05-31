شكرا لقرائتكم خبر عن 14 خبيرًا.. مجمع الملك سلمان للعربية يستعرض «تجارب بناء المؤشرات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية حلقة نقاش بعنوان: "التجارب السعودية في بناء المؤشرات"؛ لأجل التبادل المعرفي والاستفادة من تجارب الخبراء في صناعة المؤشرات وقياسها، وذلك بمشاركة 14 خبيرًا من الجهات الحكومية.

وناقشوا خلال الحلقة جملةً من المحاور المتعلقة ببناء المؤشرات وتأثيرها في أداء الجهات الحكومية، وأبرز التحديات التي تواجه الجهات في بناء المؤشرات وتطبيقها على أرض الواقع، والحلول المقترحة، كما استعرضوا تجاربهم في صناعة المؤشرات من حيث الأنواع، وبناء المعايير، والممارسات المتبعة في متابعة تطبيق المؤشر ونتائجه.

ويأتي تنظيم الحلقة في إطار جهود المجمع الرامية إلى تطوير منتجات المجمع وبرامجه المتنوعة، التي يعد مؤشر اللغة العربية من أبرزها، وذلك عبر التكامل والتعاون مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص وتبادل التجارب المختلفة والخبرات المتنوعة.

وتضمنت الحلقة مشاركة خبراء المؤشرات في كل من وزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث قدمت كل جهة استعراضا لتجربتها في بناء وتطبيق المؤشرات.

وكان المجمع قد أطلق في وقت سابق “مؤشر اللغة العربية" الذي يتضمن تحليلًا كمّيًّا ونوعيًّا لأبرز القضايا المتعلقة باللغة العربية، مقارنةً باللغات العالمية الأخرى؛ لأجل صناعة مؤشرات تتمكن من إجراء تحليلٍ شامل لحالة اللغة العربية، ويتضمن المشروع قياس أداء اللغة العربية في العالم على صعيد الركائز الحيوية المهمة، مثل السياسات اللغوية، والحياة العامة، والتعليم، والإعلام، والمحتوى الرقمي، والبحث العلمي ونحو ذلك، في نطاقات جغرافية محددة تمثل قارات العالم المختلفة.