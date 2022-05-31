شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى يطالب بإعداد خطة وطنية للتعليم الإلكتروني «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقدت جلسة مجلس الشورى العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442/ 1443هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بوضع جميع مبادراته في إطار خطته الاستراتيجية، وربط مؤشراته بأهدافه الاستراتيجية؛ بما يضمن وضوح قياس المنجزات، ومدى تحقق المستهدفات.

وأكد أنه على المركز العمل على تنمية موارده الذاتية، وتنويع مصادر دخله، بجانب دراسة إمكانية بناء منظومة تعليم وتدريب إلكتروني تدعم فرص التعلم مدى الحياة للمواطن السعودي، وذلك من خلال التكامل مع الجهات ذات العلاقة وفق حوكمة تضمن موثوقية هذه المنظومة وهي توصية إضافية مقدمة من الأميرة د.الجوهرة آل سعود، ود.عاصم مدخلي أخذت اللجنة مضمونها.

كما شدد على المركز بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على إعداد خطةٍ وطنيةٍ شاملةٍ للتحول السريع والفعّال إلى التعليم الإلكتروني (عن بعد) في حالات الطوارئ والجوائح.- وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدّمة من عضو المجلس هشام الفارس تبنت اللجنة مضمونها.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1442/ 1443هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، مؤكدا أنه على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مواكبة التطور التقني وتطبيقه في أنشطتها وخدماتها، والعمل على التوزيع الإلكتروني لمطبوعاتها وكتبها، بجانب الاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها.