أمير جازان يطلع على التقرير السنوي لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة جازان عبدالرحمن بن يحيى آل واكدة.

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً عن جهود الديوان العام للمحاسبة بجازان، مستمعًا لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية، والخدمات التي يقدمها الفرع خدمة للصالح العام وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية الدور المناط بالديوان في مساعدة المسؤول على مراقبة حسن أداء العمل، وضبط وحفظ المال العام ، منوهًا بما تضمنه التقرير من أعمال ومنجزات.

مشيرًا سموه إلى جهود الدولة – ايدها الله – في مكافحة الفساد ومحاربته بكافة أنواعه ، ومتابعة آلية الإنفاق في المال العام.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.