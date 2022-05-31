اخبار الخليج – جلالة الملك المعظّم يصدر مرسوماً بتنظيم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (23) لسنة 2022 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، جاء فيه: المادة الأولى: تُنظّم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وذلك على النحو الآتي: الأمين العام لمجلس التعليم العالي (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه: الأمين العام المساعد (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1. إدارة البحوث والسياسات. 2. إدارة الخدمات الأكاديمية. 3. إدارة الاعتمادية والتراخيص. المادة الثانية: على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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