اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير خارجية روسيا الاتحادية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، لافتًا إلى استمرار تطوير أصعدة التنسيق المشترك وتعزيزها بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية في روسيا الاتحادية بمناسبة زيارته للبلاد، حيث استعرض سموه ومعالي وزير الخارجية في روسيا الاتحادية آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصةً تطورات الأوضاع في أوكرانيا، مؤكدًا أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي لحل الصراع في أوكرانيا بالطرق السلمية بما يدعم الجهود الإنسانية والإغاثية، ويحقق مصالح البلدين الجارين، ويسهم في إحلال السلام الدائم والشامل، وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

من جانبه، أعرب معالي وزير الخارجية في روسيا الاتحادية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً لمملكة البحرين المزيد من التقدم والتطور.