اخبار الخليج – جلالة الملك المعظّم يصدر مرسومًا بتنظيم وزارة شئون الكهرباء والماء

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (22) لسنة 2022 بتنظيم وزارة شئون الكهرباء والماء، جاء فيه: المادة الأولى تنظّم وزارة شئون الكهرباء والماء، وذلك على النحو الآتي: وزير شئون الكهرباء والماء، ويتبعه: أولًا: مدير عام كفاءة الطاقة (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه: 1- إدارة كفاءة الطاقة والتبريد المركزي. 2- إدارة الطاقة المتجددة والبحوث. ثانيًا: إدارة العلاقات العامة والدولية. المادة الثانية: على وزير شئون الكهرباء والماء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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