اخبار الخليج – مدير عام بلدية المنطقة الشمالية: تكريم ولي العهد رئيس الوزراء حافزٌ للمزيد من العطاء

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت سعادة المهندسة لمياء الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عن فخرها واعتزازها بتفضّل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتكريم بلدية المنطقة الشمالية ممثلة بمركز بلدية الشمالية بمبنى عالي، ومركزيْ خدمة البلدية الشمالية في مدينة حمد ومبنى البديع، ضمن مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية «تقييم 3»، مبينةً أن هذا الفوز يُشكّل حافزاً ودافعاً للمزيد من التطوير بمراكز الخدمة وتعزيز الخدمات البلدية.

وأضافت الفضالة أنّ تقييم مراكز الخدمة الحكومية وتكريم المراكز الحاصلة على الفئة الذهبية من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يُعزّز قيم التنافسية في القطاع الحكومي، ويسهم في تعزيز تميز المراكز الحكومية في تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة من سرعة وكفاءة، ويحفّز الموظفين على استمرارية العمل بإبداع وفعالية، وتقديم الخدمات بأفضل المستويات للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الفضالة بأن بلدية المنطقة الشمالية حرصت على تشكيل فريق عمل متميز ورسمت خطة واضحة لتعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات وأجودها، الأمر الذي أثمر عن فوز 3 مراكز لبلدية الشمالية بالفئة الذهبية بين مراكز الخدمة الحكومية.