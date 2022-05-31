“الإعلام المرئي والمسموع” تصدر غرامة مالية 400 ألف ريال على زائرة عربية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات المختصة، غرامة مالية 400 ألف ريال على معلنة – زائرة عربية – لمخالفتها نظامي الإعلام المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم (الثلاثاء) إن المخالفات المرصودة على المعلنة في حساب سناب شات، تضمنت مخالفة نظام مكافحة التدخين، ومخالفة نظام التجارة الإلكترونية، وممارسة العمل التجاري بدون رخصة.

وأشارت إلى أن الهيئة أحالت المخالفة المعلنة والمنشأة التجارية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية والتعميم بمنع التعامل مع المعلنة، إضافة إلى التغريم بـ 400 ألف ريال من لجنة الالتزام بنظام الإعلام المرئي والمسموع.