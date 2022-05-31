إتقان العقارية وإتقان الأولى تطلقان حملتهما التسويقية لمزاد (أفانين طيبة) بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - «الرشيد» 12 منتجاً عقارياً متنوعاً تشمل برجاً وأراضي وفندقاً وقصراً ومزرعة وغيرها

تحت شعار (المدينة المنورة.. وجهتك بشوق) استهلت شركتا إتقان العقارية وإتقان الأولى العقارية اليوم الحملة التسويقية لمزاد (أفانين طيبة) لبيع 12 منتجاً عقارياً متنوعة ما بين أراضٍ سكنية وتجارية وفندق وقصر وأبراج ومحلات تجارية بالمدينة المنورة تتجاوز مساحتها الإجمالية بـ 156 ألف متر مربع لبيعها في المزاد العلني عصر يوم الخميس 17 ذي القعدة لعام 1443هـ، الموافق 16 يونيو 2022م، بفندق لي مريديان المدينة، وعبر الربط المباشر للمزايدة بين القاعة الرئيسة في المدينة المنورة والمشاركة الحضورية في مكاتب الشركة في الرياض وجدة، ومن خلال المشاركة الإلكترونية عن بُعد عبر برنامج الزووم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية الأستاذ: عبدالعزيز بن فهد الرشيد في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن العقارات المعروضة تتميز بتنوعها الجغرافي وتنوع استخداماتها في قبل المدينة المنورة وجهة السياحة الدينية ومنطقة جذب ملايين المسلمين بالعالم لاحتضانها ثاني الحرمين الشريفين ما يجعل مؤشرات الطلب من المستثمرين عالية لتعدد مرتكزات الجذب الاستثماري الآمن على المدى البعيد، مؤكدًا أن المزاد العلني لأفانين طيبة سيكون من المزادات الكبيرة والمتميزة بطابعه الجغرافي المميز ومواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة.

وبين «الرشيد» أن شروط المزايدة بالمزاد هي الحضور الشخصي للمشتري أو الوكيل الشرعي له، وإحضار شيك مصدق باسم (شركة إتقان العقارية) بقيمة 200 ألف ريال، ويعتبر الشيك جزءاً من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد ولا يحق له استرداده,، ويلزم المشتري السداد خلال 10 أيام عمل، وفي حال تخلف من رسا عليه المزاد عن توقيع عقد البيع أو دفع باقي الثمن، أو الحضور للإفراغ خلال الفترة المحددة ومدتها (10) أيام، يعاد إقامة المزاد على العقار على حسابه الخاص، ويتحمل كافة التكاليف.

وأبان الرشيد كذلك من الشروط يلتزم المشتري بسداد قيمة التصرفات العقارية بنسبة 5% من ثمن البيع، ويُسترجع شيك المزايدة مباشرة في حال عدم رسو المزاد على المتقدم, ويحرر من يرسو عليه المزاد شيك السعي بنسبة 2.5 من ثمن البيع إضافة إلى قيمة ضريبة القيمة المضافة 15% باسم الشركة، والمعاينة النافية للجهالة للعقار خلال فترة الإعلان.

وِأشار «الرشيد» إلى أن الأراضي المعروضة هي قصر ومزرعة قباء بالمدينة المنورة بمساحة 18.058.96 متر مربع، حيث يقع في أحد المدينة الراقية، والأرض الثانية هي (أرض طريق العيون) بالمدينة المنورة بمساحة تقدر 39.638.10 متر مربع وتقع على طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه طريق العيون سابقاً، وكذلك أبراج الديولي بحي العريض بشارع الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة بمساحة تقدر 2.201.37 متر مربع، والمزاد الرابع هو مركز الحرمين التجاري الواقع بحي بني حارثة بالمدينة المنورة بمساحة تقدر 5.455.35 متر مربع.

وتابع الرشيد: أما المزاد الخامس سيكون لـ(أرض العيون التجارية) الواقعة بحي الشهداء بالمدينة المنورة بمساحة تقدر 6.874 متر مربع، فيما سيكون المزاد السادس على أرض الراية الواقعة بحي الراية بالمدينة المنورة بمساحة تصل إلى 3.932.72 متر مربع، والمزاد السابع لفندق المحراب بحي المستراح بمساحة 644.34 متر مربع، وأوضح ان العقار الثامن سيكون للأرض الدائري الثالث الواقع بمخطط الجود وتبلغ مساحته 18.375 متر مربع.

وأردف الرشيد إلى أن العقار التاسع سيكون لمحلات الحزام الواقعة بحي بني ظفر وبمساحة إجمالية 960 متر, أما العقار العاشر ستكون لاستراحة الأوس الواقعة بحي شظا بالحرة الشرقية وبمساحة إجمالية 1.406.5 متر مربع، والعقار الحادي عشر لأرض الدائري الثاني بحي مذينب بمساحة 58.873.04 متر مربع والعقار الثاني عشر لأرض حي الظاهرة بالحرة الغربية القبلية بمساحة 4.389.92 متر مربع.

وأضاف «الرشيد» كما يتميز مزاد (أفانين طيبة) بمعروضات جاهزة للاستثمار تتنوع ما بين فنادق وقصور ومحال تجاري بالمنطقة المركزية وقريبة من الحرم النبوي، موضحاً أن جميع المنتجات جاهزة لجني العوائد الاستثمارية ونادرة وتتفاوت مساحاتها واستخداماتها.

وأهابت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في المشاركة في مزاد (أفانين طيبة) التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (053968888)، (053969999) أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.