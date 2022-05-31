أمير الرياض يرأس جلسة مجلس المنطقة لدورته الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، جلسة المجلس لدورته الثانية لعام 1443هـ.

واستهل سموه الاجتماع بالحمد والثناء لله عز وجل على ما تشهده المملكة من تطور وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأوضح أمين عام مجلس منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي أن الاجتماع استعرض جدول أعمال هذه الجلسة، الذي تضمن محضر اجتماع الدورة السابقة ( الأولى ) لعام 1443هـ والمنعقدة في 7 / 7 / 1443هـ وما صدر من توصيات وقرارات حيالها.

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بعد ذلك تم مناقشة ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق، وتضمن العديد من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بالنواحي التنموية والخدمية.

كما استعرض المجلس المواضيع المقدمة من اللجنة التعليمية، وكان من أبرزها استعراض المحاور الرئيسة لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتفوق والتميز العلمي، وكذلك استعرض المجلس المواضيع المقدمة من لجنة التنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والإعلامية وشؤون الأسرة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمنطقة، وكذلك الاطلاع على البرامج والمشاريع المتعلقة باللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، التي كان من أبرزها نتائج الدراسة المسحية للحرف والحرفيين وأماكن تركزهم في محافظات منطقة الرياض.

وأكد المجلس على أهمية إجراء دراسة مسحية لاحتياج أسر الحرفيين في المحافظات وإدراجهم ضمن برنامج الأمير فيصل بن بندر للإنماء الاجتماعي في المرحلة الثانية لتحسين البنية السكنية لهم، كما أشاد المجلس ببرنامج بناء المبادرات في ضوء أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً على أهمية تطبيقه على الكوادر المعنية بإدارة البرامج والمشاريع التنموية على مستوى لجنة شؤون الأسرة واللجان التابعة لها في المحافظات وتوفير الدعم اللازم من خلال أمانة المجلس ولجان المجلس ذات العلاقة.

وفي نهاية الاجتماع شكر سموه الكريم أعضاء المجلس على جهودهم التي يبذلونها في إعداد الدراسات وبلورة المقترحات النافعة.