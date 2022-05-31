اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة يقوم زيارة ميدانية تفقدية لمركز حالة بوماهر الصحي

محمد بن مسعود - الدمام - قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة ميدانية تفقدية إلى مركز حالة بوماهر الصحي بمنطقة المحرّق وذلك للوقوف على مستجدات تطبيق برنامج التسيير الذاتي وتقديم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة ضمن 9 مراكز صحية بمختلف محافظات المملكة، بما يسهم في تطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وقد استعرض معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة مستجدات العمل في مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية الذي يُطبّق حالياً بصورة تجريبية في محافظة المحرق كمرحلة أولى ومن ثم سيعمم تباعاً على جميع محافظات المملكة، وبما يكفل حرية الاختيار والاستدامة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، معرباً عن تقديره لما أبداه الجميع من حرص على تعريف أهالي محافظة المحرق ببرنامج (اختر طبيبك) الذي يندرج ضمن هذا المشروع وبما ينعكس على تحقيق الأهداف الإيجابية المرجوة منه.

وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ مشروع التسيير الذاتي يأتي متوافقاً مع برنامج الحكومة وتجسيداً للأهداف المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتنفيذاً للمبادرات الوطنية الرامية للاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة التنافسية والاستدامة والذي كان المرتكز الأساسي لإطلاق برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي).

واطّلع معاليه خلال الزيارة على مختلف أقسام المركز، والذي يعد مركزاً نموذجياً يبعث على الفخر والاعتزاز بما بلغته الخدمات الصحية في المملكة من تطور كبير، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم علي النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتور عبدالوهاب محمد رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية وعدد من أعضاء المجلس وسعادة الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشار معاليه إلى نقل عدد من المجمعات لتلقي الخدمات الصحية من مركز المحرق الصحي لمركز حالة بوماهر الصحي، حيث تم اتخاذ هذا القرار والعمل به من مايو ٢٠٢٢ بعد دراسة شاملة عن إمكانية تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية لمرتادي المراكز الصحية بالطريقة الأنسب كما تم اللقاء بسعادة محافظ المحرق وبممثلي أهالي المنطقة للتوضيح بأنه يمكن لمتلقي الخدمة الاستفادة من جميع الخدمات الصحية في المراكز الصحية بكل أريحية لما يتمتع به مركز حالة بو ماهر الصحي من سعة وإمكانيات تؤهله لتقديم الخدمة التي تكمن في تقليل فترة الانتظار للمريض في جميع محطات تقديم الخدمات الصحية في المركز الصحي بما فيها المختبر والصيدلية والعلاج الطبيعي وخدمات قسم الأشعة.

كما يحتوي المركز على عدد أكبر من العيادات لأطباء العائلة وأطباء الأسنان لتطبيق برنامج اختر طبيبك للتهيئة لمشروع التسيير الذاتي الذي تم الانتهاء من التسجيل في ثلاث مراكز صحية في محافظة المحرق (مركز بنك البحرين الوطني الصحي في الدير -مركز بنك البحرين الوطني الصحي في عراد -مركز بنك البحرين والكويت الصحي في الحد ) وسيتم لتطبيق الفعلي في مطلع الشهر الجاري الذي سيتم فيه توزيع بطاقات صحتي على مرتادي المراكز الصحية المطبقة لمشروع الضمان الصحي .

كما تمت دراسة الموقع الاستراتيجي وسعة مركز حالة بوماهر الصحي من ناحية عدد غرف الاطباء لتقديم خدمة متابعة مرتادي المركز في برنامج اختار طبيبك وتقديم خدمة الرعاية المستعجلة ضمن اطار الرعاية الصحية الأولية على مدار ٢٤ ساعة حيث تمت دراسة بعد المسافة لمواقع المراكز الصحية بالإضافة لمستشفى الملك حمد الجامعي وذلك لاستقبال الحالات المستعجلة ضمن إطار الرعاية الصحية الأولية في ٣ مواقع في محافظة المحرق وهي طوارئ مستشفى الملك حمد الذي يمكن معاينة هذه الحالات في طوارئ المستشفى ومركز حالة بوماهر الصحي ومركز بنك البحرين والكويت الصحي في الحد وذلك للحصول على رعاية طبية شاملة بمعايير ذات جودة عالية، مشيراً معاليه إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار استمرارية العلاج حسب الظروف الصحية والاجتماعية.

ونوه معاليه إلى أن تحقيق الشراكة المجتمعية والتواصل المباشر وتحقيق رضا المستفيدين يمثل أولوية قصوى في أهداف تطوير برنامج الرعاية الصحية في المملكة.وعبر معاليه في هذا الصدد عن خالص شكره وتقديره الى سعادة محافظ المحرق وممثلي الأهالي في المجلسين النيابي والبلدي ومختلف الأهالي على تعاونهم الكبير وتعاضدهم لانجاح مشروع التسيير الذاتي بما ينعكس إيجاباً على تطوير مستوى الخدمات الصحية.