اخبار الخليج – الأول من نوعه في البحرين.. وزيرا «الأشغال» و«التنمية الاجتماعية» يتفقدان مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد

محمد بن مسعود - الدمام - قام سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان وبحضور المهندس أحمد بن عبدالعزيز الخياط وكيل الوزارة لشؤون الأشغال، السيد خالد إسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والمهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة، السيدة نجوى جناحي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي وعدد من المسؤولين في الوزارتين بجولة تفقدية لمشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، وذلك للاطلاع على مباني المجمع المنجزة وجميع المرافق والخدمات التي تمّ تنفيذها في المشروع.

وقد استمع الحضور إلى عرض تفصيلي من فريق المشروع حول مكونات المشروع المختلفة والاطلاع على الخدمات التي توفرها الحكومة لمختلف فئات المجتمع، حيث يعد المجمع الأول من نوعه في مملكة البحرين كمجمع يضم مراكز متخصصة تهدف الى حفظ كرامة فئات من المجتمع المتضررة وتوفير الأمان لهم، من خلال توفير بيئة صحية آمنة ومطورة وتلبي احتياجاتهم.

وفي هذا السياق صرّح الوزير خلف بأن مشروع إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد في مرحلة التجهيزات الأخيرة، حيث يجري حالياً الانتهاء من جميع أعمال الفحص والتشغيل استعداداً لتسليمه لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لجميع مباني المشروع، كما تم الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والأعمال المحيطة.

وأشار المهندس عصام خلف إلى أنه قد تم مراعاة كافة متطلبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تصميم المشروع بما يحقق أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية كونه يوفر جميع المكونات الأساسية للفرد من مساحات مخصصة للرعاية الصحية الأولية وقاعات للتعليم والتأهيل والتدريب ومرافق رياضية ومساحات خضراء، الى جانب توفير متطلبات ومواصفات الاستدامة والمباني الخضراء وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كما روعي في التصميم توفير كل التسهيلات لتنقل وحركة مرتادي المجمع والموظفين من ذوي العزيمة، وذلك بتوفير المنحدرات عند كافة مداخل مباني المجمع إلى جانب تصميم أماكن جميع المصاعد بالمباني المختلفة لتكون بالقرب من المداخل ومعدة لضمان سهولة تنقلهم عبر الطوابق وتوفير دورات مياه ذات حجم يتناسب مع احتياجاتهم.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مجمع الرعاية الاجتماعية يهدف إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية عبر مراكز متخصصة للرعاية الاجتماعية ومراكز إيواء مؤقتة وبديله على نحو يساهم في تحسين مستوى الخدمة الاجتماعية المقدمة وتأهيل الفئات المستهدفة للاندماج في المجتمع وسوق العمل، حيث سيضم المجمع مراكز للرعاية الاجتماعية تختص برعاية و تأهيل الأحداث، وإيواء المعنفين من الجنسين، وعدد من فئات المجتمع، وهي: مبني رعاية الأحداث (بنين)، مبنى رعاية الأحداث (إناث)، مبني الخدمات، دار الأمان (للرجال)، دار الأمان (للسيدات)، دار الكرامة لإيواء المتشردين ولمتسولين.

وقال حميدان إن تنفيذ هذا المشروع يأتي على ضوء تكليف مجلس الوزراء الموقر لكافة الوزارات والجهات الحكومية بوضع البرامج والخطط وتنفيذ المشاريع التي تحقق أهداف برنامج عمل الحكومة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى إدراج الاحتياجات التطويرية المستعجلة في قرى ومدن المملكة، لرفع جودة الخدمات الاجتماعية وتلبية متطلبات تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتنفيذاً للمكتسبات الحقوقية الواردة في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، موجهاً الشكر لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تعاونها البارز مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ مشروعاتها الإنشائية بالمعايير العالمية، والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة. كما وجه الشكر لصندوق التمويل الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي تكفل بتمويل المشروع.

الجدير بالذكر أن حكومة مملكة البحرين قد قامت بتخصيص مساحة أرض بمدينة حمد تبلغ37,675 متر مربع بمدينة حمد ليتم تشييد مجمع الرعاية الاجتماعية عليها بإجمالي مساحة بناء تبلغ حوالي11,667 متر مربع، حيث تمت ترسية مناقصة المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على تحالف المقاولين الكويتي والبحريني المؤلف من السادة/ شركة كنار للتجارة والمقاولات مع السادة/ دار الخليج للتجارة والمقاولات بتكلفة تبلغ 6,431,538 ديناراً (ستة ملايين وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ديناراً).