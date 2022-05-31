اخبار الخليج – المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في يوم المهن

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار حرصها على على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى شرائح المجتمع كافة، وتشجيعها التام للمسيرة التعليمية والأكاديمية في مملكة البحرين، شاركت الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في يوم المهن الذي نظمته الجامعة الخليجية في نسخته الحادية عشرة بمقر الجامعة، والذي يهدف إلى تعريف طلبة الجامعة على الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها الجهات المشاركة.

وقدم ممثلين المؤسسة خلال مشاركتهم في يوم المهن، نبذة عن برنامج الزمالة البحثية في مجال حقوق الإنسان التابع للمؤسسة والذي يستهدف الأكاديميين وطلبة الجامعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجميع المهتمين بإعداد البحوث في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عرض عدد من إصدارات المؤسسة الخاصة بالمجال الحقوقي.