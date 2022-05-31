اخبار الخليج – تمديد قبول المشاركات لجائزة المرحوم عبدالله بن علي كانو للإعلام التطوعيّ والخيريّ.. وتبلغ قيمتها 5000 دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة عبد الله بن علي كانو للإعلام التطوعيّ والخيريّ تمديد فترة قبول طلبات المشاركة في الجائزة إلى 20 يونيو 2022 ، داعيةً الراغبين في المشاركة إلى زيارة موقع الجمعية

الالكتروني www.bh-philanthropic.org او التواصل على وتساب رقم 37708667 ، وقد رصدت الجائزة مكافأة مالية قدرها خمسة الاف دينار بحريني لعشرة فائزين فى المسابقات التالية جائزة أفضل منصّة إعلامية إلكترونية تدعم العمل الخيري والتطوّعيّ ، وجائزة أفضل مشروع اعلامي ورقي يدعم العمل الخيري والتطوعي ، وتسعى الجائزة إلى تعزيز مكانة العمل التطوعي ، ونشر ثقافة العمل الخيري ، وتقدير جهود العاملين في مجال الإعلام التطوعي ، و التشجيع على توثيق العمل الخيري والتطوعيّ ونشره بوسائل الإعلام المختلفة ، و رفد جهود الإعلام العمومي والخاص في نشر ثقافة العمل التطوعي والخيريّ ، و دعم المؤسسات والأفراد في تطوير العمل الخيري والتطوعي.