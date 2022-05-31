وظائف شاغرة بصندوق “الاستثمارات العامة”.. رابط وموعد التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – فريق التحرير:
كشف صندوق الاستثمارات العامة عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض.
وأوضح الصندوق أن المسميات الوظيفية وشروط التقديم هي :
1- أخصائي المحاسبة والرقابة المالية:- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
2- أخصائي مهني الاستثمار في البنية التحتية:- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المالية، الاقتصاد، الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الاستثمار في البنية التحتية.- مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.
3- أخصائي مهني الاتصال التسويقي:- درجة البكالوريوس في تخصص (الصحافة، الاتصال التسويقي، التسويق) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.- إجادة اللغة الانجليزية
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وأفاد بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/01هـ الموافق 2022/05/31م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
https://careers.pif.gov.sa/en/saudi-arabia/jobs/financial-accounting-and-control-1100024175/
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