البحرين تفوز برئاسة أحد أهم اللجان في منظمة التجارة العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - فازت مملكة البحرين برئاسة لجنة الإجراءات الوقائية وهي اللجنة الفرعية التابعة لمجلس التجارة في السلع بمنظمة التجارة العالمية والتي تشرف على تفعيل اتفاقية الإجراءات الوقائية وهي مسؤولة عن مراقبة التزامات الأعضاء بموجب اتفاقية الإجراءات الوقائية، وذلك بعد تعيين الآنسة مريم عبدالعزيز الدوسري الملحق التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البعثة الدائمة لمملكة البحرين بالأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بجنيف، حيث اعتمد مجلس التجارة في السلع («Council for trade in goods») في اجتماعه بتاريخ 23 مايو 2022 قائمة الأسماء المتعلقة بتعيين المسؤولين في المجلس.

وقد رفع سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة فوز مملكة البحرين برئاسة لجنة الإجراءات الوقائية وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس التجارة في السلع بمنظمة التجارة العالمية.

وأكد سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني أن فوز المملكة بهذا المنصب يدعو للفخر والاعتزاز ويؤكد على ما تحظى عليه مملكة البحرين من الدعم اللامحدود والرؤى الطموحة والغير مسبوقة لرسم تجارة قوية قائمة على العدل والشفافية بالإضافة إلى التنوع والابتكار والتي تحظى برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدا بأن هذا النجاح يعد دافعًا قويًا لتحقيق المزيد من الإنجازات لمملكة البحرين.