تعرّف على أهم حقوقك عند شراء الذهب

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت وزارة التجارة، تعريفًا بحقوق الراغبين في شراء الذهب من المحال التجارية، ونشرت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” شرحًا مفصلاً لحقوق المشترين، التي يجب أن يتمسكوا بالمطالبة بها.

وأوضحت الوزارة أن أهم الحقوق عند شراء الذهب هي:

– الحصول على فاتورة مفصلة من البائع.

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– وزن القطعة على ميزان دقيق.

– وجود عيار الذهب على القطعة.

– وجود علامة دمغة التاجر أو الصائغ على القطعة.

وبيّنت الوزارة أن الفاتورة المفصلة يجب أن توضح الآتي:

– تاريخ الشراء.

– اسم المشتري.

– وزن المشغول.

– عيار الذهب.

– سعر المشغول.

– نوع الأحجار “كريمة أو غير كريمة”.

– وصف شامل لقطعة الذهب.

– وزن المركب على الذهب إذا زاد عن 5% عن الوزن الإجمالي.

– اسم التاجر وبياناته التجارية.

– السعر الإجمالي.

وتابعت الوزارة أن هناك حقوقًا للمشتري تخص الفصوص والأحجار في الذهب وهي:

– اسم الحجر، ونوعه، وصنفه، ودرجة نقائه.

– شكل قطع الحجر.

– وزن الحجر.

– وزن المعدن الذهبي.

– سلامة الحجر من الخدش والكسر.