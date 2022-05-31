المرور يوضح خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونياً

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الإدارة العامة للمرور، خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة، إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”، بشكل ميسر.

وشاركت “المرور” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خطوات الحصول على الخدمة، وهي:

1- زيارة الرابط www.absher.sa/vds

2- استعراض المراكز المعتمدة

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3- التوجه إلى المركز

4- تسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور أوضحت أن المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك، بدأت من تاريخ 1 مارس 2022م، وتستمر لمدة عام كامل.

وبيّنت أن خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك في الإدارة العامة للمرور هي:

1- تسليمها إلى أحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغى تسجيلها، أو محال مكابس الحديد، وإحضار ما يثبت ذلك.

2- تسليم لوحاتها ورخصة سيرها إلى إدارة المرور.