غسيل أموال واستغلال النفوذ.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شوال 1443 هـ.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي ، أن الجولات الرقابية بلغت 3835 جولة رقابية ، وبلغ عدد التحقيقات حوالى 161 تحقيق وتم إيقاف 41 شخصاً.

ولفتت إلى أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري هي: ( الرشوة- استغلال النفوذ الوظيفي- غسيل الأموال- التزوير)