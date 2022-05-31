غسيل أموال واستغلال النفوذ.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شوال 1443 هـ.
وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي ، أن الجولات الرقابية بلغت 3835 جولة رقابية ، وبلغ عدد التحقيقات حوالى 161 تحقيق وتم إيقاف 41 شخصاً.
ولفتت إلى أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري هي: ( الرشوة- استغلال النفوذ الوظيفي- غسيل الأموال- التزوير)
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