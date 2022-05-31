اخبار الخليج – بحريني يحصد الذهبية في مسابقة دولية للاختراعات عن اختراع تنظيم الالواح الشمسية آليا

محمد بن مسعود - الدمام - فاز المخترع البحريني ابراهيم المطوع بالميدالية الذهبية في مسابقة معرض ماليزيا الدولي للاختراعات ITEX22 من خلال اختراعه «تنظيف الالواح الشمسية آلياً».
وشارك المطوع ضمت مجموع من المشاركين تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب براءات الاختراع وذلك في معرض ماليزيا الدولي للاختراعات ITEX22 خلال الفترة من 26 -27 مايو 2022، وذلك بهدف دعم وتشجيع المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون، والمساهمة في تسويق اختراعاتهم أمام المستثمرين وإبراز جهود الامانة العامة في هذا المجال.
وافتتح سفراء دول مجلس التعاون في كوالالمبور بمشاركة مدير عام مكتب براءات الاختراع عبدالله بن صالح المزروع جناح الأمانة العامة في المعرض، واشادوا بالاختراعات النوعية ذات المنحى الابتكاري التي شارك بها المخترعون من دول مجلس التعاون وبجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون وما تقوم به من دور
وخليجيا شارك هام المخترع ابراهيم خليل المطوع من مملكة البحرين من خلال اختراعه «تنظيف الالواح الشمسية آلياً»، والمخترع يوسف حسن البرعي من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اختراعه «مكعبات الانابيب لكشف التسربات”
والمخترعة سارة محمد البقمي من المملكة العربية السعودية من خلال اختراعها «تحوير بروتين ما قبل الارتباط في مستقبل عامل نخر الورم» والمخترع المهند سيف الفارسي من سلطنة عمان من خلال اختراعه «حذاء و جوارب طبية ذكية» والمخترعة سارة أمير الباكر من دولة قطر من خلال اختراعها «الجهاز الذكي للحماية في الاماكن الضيقة» والمخترعة نهى حزمان الميع من دولة الكويت من خلال اختراعها «الكشف عن التلوث الاشعاعي في الطب النووي».
يشار إلى أن اختيار المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون ليتم استضافتهم من قبل الامانة العامة للمشاركة في هذا المعرض الدولي يتم من قبل فريق مختص من المحكمين في مكتب براءات الاختراع لاختيار الأفضل من ضمن الاختراعات التي تم التقدم بها.
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