«الموارد البشرية» تؤكد: لا يسمح للموظف العمل بالقطاع الخاص أو مزاولة الأعمال التجارية

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مدى إمكانية عمل الموظف بالقطاع الخاص أو مزاولة الأعمال التجارية.

وأوضحت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه لا يسمح لموظفي القطاع العام فتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ذكرت أنه جرى إطلاق خدمة “استعراض/ تحديث بيانات العامل”، على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة.