اخبار الخليج –  الأرصاد: الطقس حار خلال النهار لكنه معتدل بوجه عام خلال الليل

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارًا خلال النهار، ولكنه معتدل بوجه عام خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة و تصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 10%.