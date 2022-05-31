أمانة الطائف : تنفذ برامج لزراعة شتلات الاشجار المثمرة .. الرمان والمشمش والخوخ والورد الطائفي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شرعت أمانة الطائف في تحسين عدد من المواقع ضمن جهود تطوير الميادين والساحات والزوائد التنظيمية ودعم المسطحات الخضراء بالمدينة، والتي تهدف الى توفير بيئة صحية وزيادة الرقعة الخضراء ودعم برامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري ومبادرة السعودية الخضراء.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن الأمانة تعمل على تنفيذ خطة لدعم الخدمات بمرافقها الترفيهية، وتحسين العديد من المواقع، مع الاهتمام بزيادة مساحة المسطحات الخضراء ودعمها بالخدمات اللازمة والاستفادة من طرق الري الحديثة وتوفير والمظلات والجلسات العائلية ومناطق لألعاب الأطفال ومماشي رياضية مجهزة لتخدم كافة الشرائح وتلبي احتياجات الأهالي مع مراعاة وسائل السلامة اللازمة، بالإضافة الى تأهيل ودعم كافة الحدائق الداخلية بالأحياء لتكون متنفسات للسكان تحتوي على كافة الخدمات.

وبينت الأمانة أنها تعمل ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل تنفذ بشكل دوري برامج للصيانة الشاملة للحدائق والمنتزهات والمسطحات والشلالات المائية والنوافير والأشكال الجمالية.

أخبار قد تهمك

الجدير بالذكر أن الأمانة استغلت من البيئة الجغرافية والمناخية لمدينة الطائف بتنفيذ برامج لزراعة شتلات الأشجار المثمرة والتي تتميز بها مدينة الطائف كالرمان والمشمش والخوخ وغيرها واستزرعت الورد الطائفي بمواقع مختارة من الميادين والجزر الوسطية والحدائق العامة.