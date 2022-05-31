الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقوبات صارمة جديدة تجاه موسكو تشمل النفط وأكبر بنك في روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنّ دول الاتّحاد الـ27 وافقت، مساء الإثنين، على فرض حظر على النفط الروسي يشمل أكثر من “ثلثي” وارداتها النفطية من هذا البلد، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال ميشال إنّ هذا الخفض الذي سيطبّق بحلول نهاية العام “سيحرم آلة الحرب (الروسية) من مصدر تمويل ضخم” وسيمارس “ضغوطاً قصوى” على موسكو لدفعها لوقف حربها على جارتها.

كما اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل، على إقصاء “سبير بنك”، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.

يأتي ذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وقال ميشال، إنّ “هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبير بنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت”.

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وسبير بنك هو أكبر مصرف في روسيا، إذ إنّه يهيمن على حوالى ثلث القطاع المصرفي في البلاد.

وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي.