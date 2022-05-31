تعلن شركة علم عن توفر وظائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تعلن شركة علم، عبرحسابها بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وفق الشروط والتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: مستشار تطوير الأعمال المشارك. المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات / هندسة البرمجيات / نظم المعلومات الإدارية / علوم الحاسب / نظم المعلومات. أخبار قد تهمك أن يكون سعودي الجنسية. يفضل 4-7 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في المبيعات وتطوير الأعمال أو مجال مشابه. مهارات قوية في التفاوض والعرض التقديمي. للتقديم : اضغط هنا

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