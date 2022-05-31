ارتفاع ملكية الأجانب بسوق الأسهم إلى 380 مليار ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بسوق الأسهم السعودية «تداول»، نحو 3.34 مليار ريال، خلال الأسبوع المنتهي في 26 مايو 2022، مقارنة بـالأسبوع السابق. وكشف التقرير الأسبوعي لـ»تداول»، عن تراجع قيمة ملكية الأجانب بالسوق المالية السعودية إلى 380 مليار ريال مقابل 376.65 مليار ريال بالأسبوع السابق. وسجلت قيمة ملكية المستثمرين المؤهلين ارتفاعاً بقيمة 2.34 مليار ريال؛ لترتفع إلى 305.70 ريال، كما ارتفعت ملكية المستثمرين الإستراتيجيين إلى 61.66 مليار ريال مقارنة بنحو 60.78 مليار ريال بالأسبوع السابق، وكشف التقرير الأسبوعي لـ»تداول»، ارتفاع قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين 222.40 مليار ريال، إلى 11.66 تريليون ريال، مقابل 11.44 تريليون ريال بالأسبوع السابق.

وهبطت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الخليجيين بواقع 621.39 مليون ريال إلى نحو 55.42 مليار ريال، وأنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع ملحوظ؛ ليعاود مكاسبه بعد أسبوعين من التراجع؛ بدعم قطاعي البنوك والطاقة. وسجل المؤشر العام للسوق «تاسي» ارتفاعاً نسبته 0.82%، خلال الأسبوع الماضي بمكاسب بلغت 102.38 نقطة، صعد بها إلى مستوى 12,530.34 نقطة، مقابل 12,427.96 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وصعد رأس المال السوقي 225.7 مليار ريال، خلال الأسبوع؛ لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـ»تداول» إلى 12.1 تريليون ريال، مقابل 11.88 تريليون ريال.