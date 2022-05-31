تدشين مسابقة تصميم حديقة “أولو الفضل” بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دشن معالي أمين محافظة جدة صالح بن على التركي ، أمس ، مسابقة تصميم حديقة ” أولو الفضل ” التي ستتولى جمعية عيون جدة الخيرية تنفيذها في أحد أحياء المحافظة بمساحة إجمالية مقدارها (5435 متر مربع ) .

وستشتمل الحديقة على عدد من المرافق من ضمنها مواقع لممارسة الرياضات الخاصة والمناسبة لكبار السن ، ومنطقة لممارسة الأنشطة الترفيهية العلاجية مثل الزراعة وتربية الفراشات وبحيرة ، وصالة للمناسبات ، والتوعية الصحية ، وممارسة الهوايات المختلفة ، وتنظيم الحفلات الفولكلورية ، وعدد آخر من الأنشطة الأخرى.

وأشاد التركي بمجهودات جمعية عيون جدة للارتقاء بالطابع الحضري وتحسين المشهد البصري في مدينة جدة ، لتكون من أفضل ثلاث مدن تنافسية في جودة الحياة وهو ما تسعى الأمانة مع الجمعية لتحقيقه.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة المهندس أنس صيرفي، أن تدشين المسابقة يأتي تنفيذاً لمبادرة السعودية الخضراء ، وإسهاماً لتأهيل المرافق العامة لتكون متنفساً للجميع ، لافتا إلى أن تعاون الجمعية مع أمانة جدة يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الثالث للمساهمة في تحسين جودة الحياة .

واشتملت فعاليات حفل التدشين على تقديم لوحات تذكارية تم رسمها من قبل عدد من الفنانين والفنانات في مناسبات الجمعية .