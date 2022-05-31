9 وظائف شاغرة في هيئة السياحة السعودية للرجال والنساء.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن توفر (9) وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية: وظائف شاغرة في هيئة السياحة السعودية التخصصات المطلوبة لوظائف الهيئة السعودية للسياحة الشروط العامة لوظائف الهيئة السعودية للسياحة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أخبار قد تهمك توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات العمل نبذة عن هيئة السياحة السعودية الهيئة السعودية للسياحة هي هيئة حكومية سعودية حديثة تأسست بقرار مجلس الوزراء في مارس 2020م، وتتولى أعمال التسويق وتطوير الباقات والمنتجات السياحية، وتسويق الوجهات السياحية السعودية محليا وخارجيا، كما تتولى استضافة وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية في المملكة، والمشاركة في الفعاليات المماثلة خارجها، بالإضافة إلى قياس تجربة السائح والأبحاث والدراسات ذات الصلة طريقة التقديم لوظائف هيئة السياحة السعودية التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3wZGZoq أدوار الهيئة السعودية للسياحة المنتجات السياحية: تنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص السياحي تطوير الباقات والمنتجات السياحية المشاركة في المعارض السياحية على المستويين المحلي والدولي التسويق السياحي: تسويق الوجهات والمواقع والمسارات والمنتجات والباقات السياحية داخلياً وخارجياً الإشراف على الحملات التسويقية والترويجية للوجهات السياحية في المملكة تجربة السائح: إنشاء مركز تجربة السائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير لقياس وتطوير تجربة السائح

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