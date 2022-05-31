الخطوط السعودية توفر 4 وظائف شاغرة بمجال البيانات في محافظة جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ( LinkedIn) توفر 4 وظائف شاغرة بمجال البيانات في محافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه
الوظائف:
1- عالم البيانات
2- أخصائي تحليل البيانات
3- مهندس بيانات
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4- أخصائي حوكمة البيانات
الشروط العامة:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (علم البيانات، علوم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة الحاسب، الرياضيات، الإحصاء) أو ما يعادلها
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال
3- خبرة في استخدام لغات البرمجة الإحصائية، مثل (R و Python و SQL)، لمعالجة البيانات واستخلاص الأفكار من مجموعات البيانات الكبيرة
4- خبرة في العمل مع هياكل البيانات وإنشائها
5- معرفة التقنيات والمفاهيم الإحصائية المتقدمة
نبذة عن الشركة:
الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية
موعد التقديم:
التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/10/29هـ الموافق 2022/05/30م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب
طريقة التقديم:
لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ( LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- عالم البيانات:
2- أخصائي تحليل البيانات:
3- مهندس بيانات:
4- أخصائي حوكمة البيانات:
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