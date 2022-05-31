الخطوط السعودية توفر 4 وظائف شاغرة بمجال البيانات في محافظة جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ( LinkedIn) توفر 4 وظائف شاغرة بمجال البيانات في محافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه

الوظائف:

1- عالم البيانات

2- أخصائي تحليل البيانات

3- مهندس بيانات

أخبار قد تهمك

4- أخصائي حوكمة البيانات

الشروط العامة:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (علم البيانات، علوم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة الحاسب، الرياضيات، الإحصاء) أو ما يعادلها

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال

3- خبرة في استخدام لغات البرمجة الإحصائية، مثل (R و Python و SQL)، لمعالجة البيانات واستخلاص الأفكار من مجموعات البيانات الكبيرة

4- خبرة في العمل مع هياكل البيانات وإنشائها

5- معرفة التقنيات والمفاهيم الإحصائية المتقدمة

نبذة عن الشركة:

الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية

موعد التقديم:

التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/10/29هـ الموافق 2022/05/30م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب

طريقة التقديم:

لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ( LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- عالم البيانات:

2- أخصائي تحليل البيانات:

3- مهندس بيانات:

4- أخصائي حوكمة البيانات: