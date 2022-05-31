الخطوط السعودية للتموين توفر وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى بمدينة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-التفاصيل أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه الوظائف: 1- مشغل حاويات التحميل العالي (Hi-Loader): شهادة الثانوية العامة فأعلى لا يُشترط وجود خبرة سابقة أخبار قد تهمك 2- أخصائي شؤون تنظيم الغذاء والتغذية: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم التغذية والغذاء) أو ما يعادلها لا يُشترط وجود خبرة سابقة نبذة عن الشركة: تأسست شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 1981م، وشهدت على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسها توسعاً سريعاً لتمتد عملياتها إلى الأسواق المحلية والدولية، كما قامت على مدار الأعوام الماضية على تكثيف جهودها لتعزيز برنامج التحسين المستمر والابتكار وتبسيط العمليات بهدف تلبية الطلب المتنامي وتحقيق الكفاءة التشغيلية موعد التقديم: التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م طريقة التقديم: لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: 1- عامل- حاويات التحميل العالي (Hi-Loader): 2- أخصائي شؤون تنظيم الغذاء والتغذية:

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