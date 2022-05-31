محمد بن مسعود - الدمام - وظائف وزارة الدفاع السعودية لخريجي الجامعات ، تعتبر وزارة الدفاع السعودية من أهم الوزارات ذات الأهمية الكبيرة في المملكة العربية السعودية ، وتعتبر وظائف وزارة الدفاع من اهم الوظائف التي يبحث عنها الكثير من المواطنين للالتحاق بها ، وقد أعلنت لجنة القبول الجامعي بوزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل للالتحاق بوزارة الدفاع السعودية للعام الدراسي 1443 / 1444 ، علي أن يكون التقديم من يوم الخميس الموافق 1443/11/10 للطلاب الحاصلين على الشهادات من الكليات المدنية ، أما طلبة الكليات العسكرية الذين حصلوا على الثانوية العامة ، فيمكنهم التقديم بداية من يوم الخميس الموافق 1443/12/15 ، ويكون التقديم من خلال بوابة النفاد الوطني الموحد ، وسنتعرف من خلال مقالنا عن طريقة التقديم ، وكذلك الشروط العامة للتقديم في وظائف وزارة الدفاع ، من خلال السطور التالية

وظائف وزارة الدفاع السعودية لخريجي الجامعات

يمكن لجميع الراغبين في التقدم لوظائف وزارة الدفاع ، التقديم عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة ، ويمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات الآتية

أولا الدخول عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

التعرف علي شروط التقديم ، والالتزام بها

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القيام بتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة بكل دقة ومنها ، الاسم رباعي ، ورقم الهوية ، والهاتف المحمول ، وكلمة السر

يتم ادخال رمز التحقق المرسل عبر الهاتف ، والضغط علي زر تسجيل

إرسال جميع الأوراق المطلوبة للتسجيل

التأكد من تسجيل البيانات صحيحة ، والضغط علي تقديم الطلب

شروط التقدم لوظائف وزارة الدفاع

وضعت وزارة الدفاع مجموعة من الشروط ، يجب علي المتقدم التعرف عليها ومن هذه الشروط ما يلي :

يكون المتقدم سعودي الجنسية

لا يزيد السن عن 27 سنة ماعدا التخصصات الطبية المسموح لها أن يكون عمره 30 سنة

أن يتراوح طول مقدم الطلب بين 165سم و 180 سم

يكون لدى مقدم الطلب سجل جنائي خالي من أي شئ

اجتياز المتقدم جميع اختبارات القبول التي تحددها لجنة القبول بالإدارة

أن يكون حسن السير والسلوك

حاصلاً على الشهادة المطلوبة في إعلان الوظيفة

أن يكون المؤهل معتمد من الجهة المختصة

الأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف وزارة الدفاع

احضار صورة مقاس 4 6 ملونة

شهادة الثانوية العامة صورة طبق الأصل

اصل وصورة شهادة المؤهل الجامعي

نموذج طلب التحاق مستوفي البيانات ومختوم من الجهات المختصة

تقديم نسخة طبق الأصل من الملف الأكاديمي

اصل وصورة شهادة الميلاد للطالب والوالدين

اصل وصورة شهادة تميز موثقه من الجهات المختصة

بيان الدرجات موثق من الجامعة التي تخرج منها