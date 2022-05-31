إطار مركبة يسابق المسافرين مع منحدر “القدية”.. وهذه كانت النتيجة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وثَّق أحد المسافرين بالفيديو إطار مركبة، سقط من إحدى السيارات وهو يتدحرج بسرعة عالية بين المسارين، ولطف الله بالمسافرين؛ ولم يرتطم بمركباتهم حتى قفز إلى الوادي المحاذي للطريق

ويُظهر مقطع الفيديو – لم يتضح وقت تصويره العجلة وهي تتدحرج بمحاذاة الجزيرة الوسطى للطريق السريع بسرعة عالية جدًّا، وقد سلم منها أصحاب المركبات الصاعدة للأعلى في الاتجاه المعاكس لدورانها، حتى انحرفت لليمين بقدرة الله، وارتطمت بالسياج المحاذي، ثم قفزت للأسفل دون أن تصيب أحدًا بأذى

يُذكر أن حوادث مشابهة وقعت، تمثلت في انفراد إطار المركبة، خاصة الشاحنات أثناء سيرها على الطرقات، ومن ثم ارتطامها بالمركبات المعاكسة للاتجاه، وعادة تكون إصابتها مميتة