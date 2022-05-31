“الربلة” أو “لسان الحمل” نبات تشتهر به صحاري السعودية يعالج أمراضًا عدة.. تعرَّف عليه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

نبات الربلة، أو ما يُعرف أيضًا بـ”لسان الحمل”، هو من النباتات الرعوية الحولية التي تكثر وتشتهر بها صحاري السعودية خلال مواسم الربيع، وتُستخدم شعبيًّا للتداوي من أمراض عدة، من أبرزها الصدرية والباطنية

وتفصيلاً، أوضح الدكتور جابر القحطاني، أستاذ العقاقير الطبية، أن نبات الربلة له استخدامات متميزة، وعلى نطاق واسع؛ إذ يُستخدم محلول أوراقها طاردًا للبلغم وبحة الصوت والتهاب الشُّعب الهوائية، كما يُستخدم علاجًا ممتازًا للسعال. أما البذور فتُستخدم كما هي كـ”مُليِّن”، وليس لها أضرار جانبية

وأضاف بأن بذور الربلة، أو ما يُعرف ببذور قطونا، تُعتبر جيدة لعلاج الإمساك المزمن، كما تساعد أيضًا في خفض الكولسترول في الدم