شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يناقش الجهود الإسلامية مع نظيره الموريتاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في مقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية، رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجمهورية الإسلامية الموريتانية أحمد ولد مرابط، الذي يزور المملكة حاليا.

وأكد سماحته خلال الاستقبال أهمية مثل هذه اللقاءات للتشاور والتعاون فيما بينهم حول ما يخدم الإسلام والمسلمين. من جانبه ثمن المفتي العام لموريتانيا، جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما.