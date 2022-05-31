شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المحاسبة يشارك باجتماع «الآسوساي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك رئيس الديوان العام للمحاسبة د. حسام العنقري، وعدد من مسؤولي الديوان، في الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الآسوساي»، الذي سيعقد عن بُعد اليوم.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في هذا الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، من أهمها تقرير الأمانة العامة للمنظمة متضمن البيانات المالية للعام المالي 2021م، وإعداد الموازنة التقديرية للفترة (2023-2025م)، وتقرير عن الخطة الإستراتيجية للمنظمة للفترة (2022-2027م)، ونشاطات المنظمة في مجال تنمية القدرات، ونتائج أعمال مجموعة عمل الآسوساي للرقابة البيئية، إضافةً إلى مناقشة عدد من التقارير الأخرى التي تتعلق بعمل المنظمة.